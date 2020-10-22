Дандолк
    -
    19:55
    22.10.20
    Стадион Таллат
    Мольде
      Лига Европы УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Дандолк - Мольде
      Лига Европы УЕФА - 22 октября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Дандолк – Мольде на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Filippo Giovagnoli или Эрлин Моэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дандолк и Мольде и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дандолк и Мольде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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