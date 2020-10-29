Ницца
    -
    23:00
    29.10.20
    Альянц Ривьера
    Хапоэль Беэр-Шева
      Лига Европы УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Ницца - Хапоэль Беэр-Шева

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ницца – Хапоэль Беэр-Шева на Eurosport.ru! 29 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Йозеф Абукасис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Хапоэль Беэр-Шева и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ницца и Хапоэль Беэр-Шева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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