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Байер - Ницца

Лига Европы УЕФА - 22 октября 2020

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Байер – Ницца на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Петер Бош или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Ницца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Байер и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

