ПАОК - ПСВ

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем ПАОК – ПСВ на Eurosport.ru! 5 ноября 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Пабло Габриэль Гарсия или Рогер Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПАОК и ПСВ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ПАОК и ПСВ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

