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ПАОК - Омония Никосия
Лига Европы УЕФА - 22 октября 2020
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем ПАОК – Омония Никосия на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Абель или Хеннинг Берг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПАОК и Омония Никосия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ПАОК и Омония Никосия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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