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Риека - Реал Сосьедад

Лига Европы УЕФА - 22 октября 2020

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Риека – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Симон Рожман или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Риека и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Риека и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

