Наполи
    -
    19:55
    22.10.20
    Стадион Сан-Паулу
    АЗ Алкмар
      Лига Европы УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - АЗ Алкмар
      Лига Европы УЕФА - 22 октября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Наполи – АЗ Алкмар на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дженнаро Гаттузо или Martin Haar? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и АЗ Алкмар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Наполи и АЗ Алкмар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет