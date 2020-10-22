Спортинг Брага
    -
    22:00
    22.10.20
    Стадион Брага Мунисипал
    АЕК Афины
      Лига Европы УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Спортинг Брага - АЕК Афины
      Лига Европы УЕФА - 22 октября 2020

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Спортинг Брага – АЕК Афины на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карлос Карвальял или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Брага и АЕК Афины и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спортинг Брага и АЕК Афины, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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