АЕК Афины
    -
    20:55
    03.12.20
    Стадион Олимпиако
    Спортинг Брага
      Лига Европы УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      АЕК Афины - Спортинг Брага

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем АЕК Афины – Спортинг Брага на Eurosport.ru! 3 декабря 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимо Каррера или Карлос Карвальял? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АЕК Афины и Спортинг Брага и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АЕК Афины и Спортинг Брага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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