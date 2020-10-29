Милан
    -
    20:55
    29.10.20
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Спарта Прага
      Лига Европы УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Милан - Спарта Прага

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Милан – Спарта Прага на Eurosport.ru! 29 октября 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Vaclav Kotal? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Спарта Прага и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Спарта Прага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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