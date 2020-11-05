Милан
    -
    23:00
    05.11.20
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Лилль
      Лига Европы УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Милан - Лилль

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Милан – Лилль на Eurosport.ru! 5 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет