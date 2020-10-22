Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Вольфсбергер - ЦСКА
Лига Европы УЕФА - 22 октября 2020
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вольфсбергер – ЦСКА на Eurosport.ru! 22 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фердинанд Фельдхофер или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вольфсбергер и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вольфсбергер и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
ЦСКА снова бьется за еврокубковую весня в ЛЕ. В прошлом сезоне парни Гончаренко фантастически провалились в группе с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом», в этом году такого эпического позора не простят. Начинать с австрийским ноунеймом – это ли не повод для разгромной победы?