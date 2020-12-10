Хоффенхайм - Гент

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Хоффенхайм – Гент на Eurosport.ru! 10 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Sebastian Hoeneß или Петер Балетт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и Гент и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Хоффенхайм и Гент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

