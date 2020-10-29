Црвена Звезда - Слован Либерец

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Црвена Звезда – Слован Либерец на Eurosport.ru! 29 октября 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Деян Станкович или Pavel Hoftych? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Слован Либерец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Црвена Звезда и Слован Либерец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

