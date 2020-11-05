Црвена Звезда
    -
    23:00
    05.11.20
    Стадион Црвена Звезда
    Гент
      Лига Европы УЕФА • Группа L
      Групповой этап
      Перед матчем

      Црвена Звезда - Гент

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Црвена Звезда – Гент на Eurosport.ru! 5 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Деян Станкович или Вим де Деккер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Гент и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Црвена Звезда и Гент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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