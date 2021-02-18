Янг Бойз
    -
    20:55
    18.02.21
    Стад де Сюисс Ванкдорф
    Байер
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Янг Бойз - Байер

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Янг Бойз – Байер на Eurosport.ru! 18 февраля 2021 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Херардо Сеоане или Петер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Янг Бойз и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Янг Бойз и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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