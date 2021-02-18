Ред Булл - Вильярреал

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Вильярреал на Eurosport.ru! 18 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джесси Марш или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ред Булл Зальцбург и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ред Булл Зальцбург и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

