Хоффенхайм
    -
    20:55
    25.02.21
    PreZero Arena
    Мольде
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Хоффенхайм - Мольде

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Хоффенхайм – Мольде на Eurosport.ru! 25 февраля 2021 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Sebastian Hoeneß или Эрлин Моэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и Мольде и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хоффенхайм и Мольде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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