Тоттенхэм - Вольфсберг

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Тоттенхэм – Вольфсберг на Eurosport.ru! 24 февраля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Фердинанд Фельдхофер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Вольфсберг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тоттенхэм и Вольфсберг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

