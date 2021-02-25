Милан
    -
    23:00
    25.02.21
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Црвена Звезда
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Милан - Црвена Звезда

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Милан – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 25 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Деян Станкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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