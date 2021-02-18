Олимпиакос - ПСВ

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Олимпиакос – ПСВ на Eurosport.ru! 18 февраля 2021 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Педру Мартинш или Рогер Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и ПСВ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпиакос и ПСВ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

