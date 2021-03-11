Манчестер Юнайтед
    -
    20:55
    11.03.21
    Олд Траффорд
    Милан
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Манчестер Юнайтед - Милан

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Милан на Eurosport.ru! 11 марта 2021 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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