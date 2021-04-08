Арсенал
    -
    22:00
    08.04.21
    Эмирейтс
    Славия Прага
      Лига Европы УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Арсенал - Славия Прага

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Арсенал – Славия Прага на Eurosport.ru! 8 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Индрих Трпишовски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Славия Прага и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Славия Прага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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