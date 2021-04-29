Манчестер Юнайтед
    -
    22:00
    29.04.21
    Олд Траффорд
    Рома
      Лига Европы УЕФА • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Манчестер Юнайтед - Рома

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Рома на Eurosport.ru! 29 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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