Вильярреал
    -
    22:00
    29.04.21
    Эстадио де ла Серамика
    Арсенал
      Лига Европы УЕФА • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Вильярреал - Арсенал

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Вильярреал – Арсенал на Eurosport.ru! 29 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иманол Идьякес или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вильярреал и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Еврокубковые полуфиналы – признак поздней весны и кайфового футбола. Путевку в финал Лиги Европы будут оспаривать бывшая и нынешняя команды князя турнира Унаи Эмери. Следите за игрой «Вильярреал» - «Арсенал» в прямом эфире на Eurosport.ru!