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Перед матчем
Арсенал - Вильярреал
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Арсенал – Вильярреал на Eurosport.ru! 6 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Иманол Идьякес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Арсенал» еле спасся от погрома в первом матче и даже увез из Испании удобное поражение 1:2. Однако «Вильярреал» – все равно большой фаворит. Команда Унаи Эмери не проиграла еще ни разу в розыгрыше (а она стартовала с группового этапа) и всего раз сыграла вничью. Случится ли первое поражение «желтой субмарины» и выход «Арсенала» в финал Лиги Европы? Узнаем в прямой трансляции на Eurosport.ru!