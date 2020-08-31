Московское «Динамо» и другие команды узнали соперников по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

Бело-голубые сыграют на выезде против «Локомотива» из Тбилиси, матч состоится 17 сентября.

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Украинский «Колос» из Ковалевки, впервые попавший в еврокубки, получил в соперники греческий «Арис», игра пройдет в Греции. Белорусский БАТЭ также на выезде встретится с софийским ЦСКА.

Самые именитые участники второго раунда отбора ЛЕ – «Милан» и «Тоттенхэм». Итальянцам будет противостоять ирландский «Шемрок Роверс», англичанам – пловдивский «Локомотив». Ниже – полные результаты жеребьевки.

  • «Динамо» квалифицировалось в еврокубки благодаря победе «Зенита» в Кубке России.
  • ЦСКА сыграет в групповом этапе, «Ростов» стартует с третьего квалификационного раунда.

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