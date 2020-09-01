«Ростов» начинает путь в турнире с третьего квалификационного раунда. На этом этапе клуб сыграет с победителем матча «Кайрата» против триумфатора пары «Маккаби» Хайфа – «Железничар». Матч пройдет 24 сентября в Ростове-на-Дону.