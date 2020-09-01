Российские клубы узнали соперников по отборочным матчам Лиги Европы УЕФА.
«Ростов» начинает путь в турнире с третьего квалификационного раунда. На этом этапе клуб сыграет с победителем матча «Кайрата» против триумфатора пары «Маккаби» Хайфа – «Железничар». Матч пройдет 24 сентября в Ростове-на-Дону.
Лига Европы УЕФА
🖐«Динамо» сыграет в квалификации ЛЕ против «Локомотива» из Тбилиси
В случае победы над над тбилисским «Локомотивом» во втором квалификационном раунде московское «Динамо» встретится с победителем пары «Гранада» – «Теута».
- ЦСКА сыграет в групповом этапе турнира.
- В Лигу чемпионов от России напрямую квалифицировались «Зенит» и «Локомотив», «Краснодар» начнет отбор с четвертого раунда.
Лига чемпионов УЕФА
«Мы обсудим это всерьез». Президент УЕФА не исключил постоянного перехода ЛЧ и ЛЕ на финал восьми
Лига Европы УЕФА
🖐«Динамо» сыграет в квалификации ЛЕ против «Локомотива» из Тбилиси