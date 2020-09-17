Как стало известно «Чемпионату», бело-голубые уже начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову. Не исключается вариант, что нынешнего тренера уволят в ближайшее время, но он еще выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября.