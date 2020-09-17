Руководство «Динамо» не оставило без внимания катастрофический результат во втором раунде квалификации Лиги Европы.
Как стало известно «Чемпионату», бело-голубые уже начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову. Не исключается вариант, что нынешнего тренера уволят в ближайшее время, но он еще выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября.
Чемпионат России
«Динамо» запросит проверку Лапочкина на полиграфе (Василий Конов)
- 17 сентября «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.
- Единственный мяч москвичи забили с пенальти на 90-й минуте.
- В Премьер-лиге бело-голубые занимают пятое место после семи туров.
Чемпионат России
«Сборная России по регби взяла три очка». «Зенит» подколол «Динамо» за жесткую игру
Чемпионат России
Член совета директоров «Динамо» предложил Кикнадзе покопать яму возле стадиона бело-голубых