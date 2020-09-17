Руководство «Динамо» не оставило без внимания катастрофический результат во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Как стало известно «Чемпионату», бело-голубые уже начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову. Не исключается вариант, что нынешнего тренера уволят в ближайшее время, но он еще выведет команду на матч с «Ахматом» 21 сентября.

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  • 17 сентября «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.
  • Единственный мяч москвичи забили с пенальти на 90-й минуте.
  • В Премьер-лиге бело-голубые занимают пятое место после семи туров.

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