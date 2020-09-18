Московское «Динамо», прошедшее в еврокубки благодаря победе «Зенита» в Кубке России, упустило шанс подольше задержаться в Европе – москвичи провалились в первом же матче. Второй этап квалификационного турнира Лиги Европы завершился провалом: команда Кирилла Новикова уступила на выезде «Локомотиву» из Тбилиси, который имеет самый низкий рейтинг из всех команд-участников.

Динамовцы проиграли со счетом 1:2, и это не рядовое поражение российского клуба в Европе. А то, которого нельзя было допускать. На этом сошлись комментаторы, эксперты, депутаты и даже люди культуры.

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«Увольнять за такое надо сразу, – рубанул бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус. – Вылетели от полулюбительской команды».

Журналист Василий Уткин срезонировал: «Болеть за «Динамо» – тяжкий труд (не иронизирую нисколько). Но в остальном обо всем говорит счет. Победа – это нормально. Поражение – это катастрофа. Двухбалльная система. «Локомотив» Тбилиси – шестая команда чемпионата России – 2:1 и вылет... Ну о чем тут говорить. И ругаться поздно, хотя хочется. Надо раньше было умных людей слушать. А теперь вам Ордец из Пизы, как в старом анекдоте. Не перепутайте. А новых анекдотов про «Динамо» нет и не предвидится».

«Я почетный динамовец, у меня есть удостоверение с, прости господи, изображением Дзержинского, – горячится коллега Уткина Дмитрий Губерниев. – Жизнь становится слишком хорошая, когда я подхожу и смотрю в глаза Феликсу. А сегодня нужно всей команде в глаза Феликсу посмотреть. Если говорить серьезно, то я обескуражен, потому что такой беззубой игры я не видел давно. «Динамо» – команда, которая на нормальном уровне выступала в чемпионате, да и само противостояние с Грузией… Я не буду говорить о политике, но если раньше проиграть тбилисскому «Динамо» было за счастье, то сейчас это позор».

Бывшему игроку «Спартака» и сборной России Александру Мостовому кажется, что ему снится кошмар, и он не может проснуться.

Александр Мостовой Фото: Getty Images

«Ошарашен. Не могу поверить. Команда впервые за долгие годы выходит в еврокубок, потрачено за последнее время было чуть ли не 60 млн, и тбилисский «Локомотив»… Многие, думаю, не знают, что такая команда есть. Все знают, что есть «Динамо» Тбилиси. Сейчас многим скажут про результат, а они и не поймут – будут думать, что проиграли «Динамо» Тбилиси. Хочу посмотреть статистику «Локомотива», кто там играл. Для них это подвиг, они герои. А «Динамо» – это безобразие. Как бы они ни играли, это шок», – сказал Мостовой.

«Позор? Я бы пожестче слово придумал, – заявил бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков. – Позор – самое мягкое, что приходит в голову. При всем уважении к грузинскому футболу, это команда уровня ПФЛ. Нельзя играть с таким настроем, в таком темпе, когда игроки толком не вступают в борьбу, теряют простые мячи».

Такой же эпитет подобрал еще один экс-игрок сборной СССР Александр Бубнов. «С учетом того, как много средств вкладывает руководство клуба в инфраструктуру и состав, такой результат можно назвать позорным. Возможно, вылет из еврокубков поможет «Динамо» на внутренней арене, но только не с такой игрой. Москвичам нужно еще много работать над тактикой и реализацией, чтобы отсутствие дополнительной нагрузки принесло плоды в чемпионате России, как «Спартаку» пару лет назад».

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что причина еврокубкового провала «Динамо» глубже, чем элементарная неготовность к отдельному матчу: он винит систему и лимит на легионеров.

«Я не готов говорить о том, что это позор и так далее, не нужно этого делать. По этой игре видно, что мы серьезно к выступлению не готовы. Российский футбол. Причина внутри нашего футбола. Наши клубы готовы покупать дорогих игроков и платить бешеные деньги. Поэтому выступать на равных даже с такими соперниками мы не в состоянии. Из года в год на европейском уровне ситуация повторяется. Виновата в этом система подготовки и вся ситуация, которая у нас сложилась. И даже тот лимит, потому что многие клубы его критикуют. И мы нашли этому подтверждение в неудачном выступлении «Динамо» в Европе.

Я думаю, сейчас все в шоке. Причины, повторюсь, не в тбилисском клубе, а в РПЛ. Возможно, клубам стоит поднять вопрос об отставке Прядкина. Рыба гниет с головы, глава РФС поменялся, а что изменилось? Ничего. Футбол как был дном, так и остался».

Сергей Прядкин Фото: Getty Images

Слов поддержки команде не нашел даже народный артист РСФСР и член консультативного совета «Динамо» Лев Лещенко. «Кроме стыда ничего не чувствую. Это даже не позор – позорище. «Локомотив» Тбилиси – будто любительская команда: у них нет бюджета, ничего нет. Но даже на их фоне «Динамо» выглядело еще хуже. Единственное, чему научились наши игроки, – прессинговать на чужой половине. Стали исповедовать эту идею и быстро выдохлись. Стали мертвыми и лишь создавали видимость игры.

Вообще не понимаю, в какой футбол они играют. Пытаюсь разобраться, но не получается. Можно же было определить хоть какие-то концепции за целый год. «Динамо» в Европе? Да они в Европе и не были никогда. Грузия – это что? Европа? Мы не готовы играть в Европе. Может, даже и хорошо, что вылетели. Так позориться… Они не понимают, что играют за великую команду».

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