Польская команда «Пяст Гливице» обыграла австрийский «Хартберг» в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы – 3:2.
Вратарь австрийского клуба вышел на игру в футболке с надписью «Ускоритель спермы» – это реклама одного из спонсоров «Хартберга», который занимается производством лекарства от мужского бесплодия.
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- Лекарство называется Profertil, его производит компания Lenus Pharma.
- В следующем отборочном раунде «Пяст Гливице» сыграет с «Копенгагеном».
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