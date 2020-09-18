Своего потенциального оппонента узнал представитель Тинькофф РПЛ «Ростов». В случае победы над «Маккаби» из Хайфы в 3-м оборочном раунде команда Валерия Карпина встретится с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм» (Англия).