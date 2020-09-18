Состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы в сезоне-2020/2021.
Своего потенциального оппонента узнал представитель Тинькофф РПЛ «Ростов». В случае победы над «Маккаби» из Хайфы в 3-м оборочном раунде команда Валерия Карпина встретится с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм» (Англия).
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- Матчи плей-офф пройдут 1 октября. В случае ничьей победителя опередят при помощи дополнительного времени и, если понадобится, серии пенальти.
- Победители в парах раунда плей-офф получат места в групповом этапе Лиги Европы.
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