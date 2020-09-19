Бывший депутат Парламента Грузии и основатель республиканской партии страны Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Нет смысла скрывать, что мы рады поражению «Динамо». Это такая месть за все: за ужасающую аннексию, за признание оккупированных территорий. Россия – наш последний завоеватель, так что эти эмоции меня не удивляют. Есть достаточно примеров похожего отношения – в частности, индейцы радовались поражениям Англии. Не вижу в этом проблемы, по-моему, это нормально.

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Думаю, победа «Локомотива» – это радость, основанная на 70 годах совместного существования с Россией в одной стране, в течение которых к нам ужасно относились. Нас два века обманывали. Сейчас Россия – наш сосед, и это худший сосед, так что естественно, что политика влияет на все это.

Московское «Динамо» не выиграло, потому что у них не хватило того, что у «Локо» было в избытке – национальной энергии. В определенные моменты эта энергетика аккумулировалась, и тогда мяч вел себя правильно.

У России были большие надежды на победу в Тбилиси на основании их взглядов. Они полагали, что если победят «Локомотив», то вернут Грузию обратно в СССР. У них давние «теплые чувства» к странам бывшего соцлагеря. Они не могут объяснить такое отношения друг к другу, а вовсе не к нам», – цитирует Бердзенишвили Popsport.

«Динамо» уступило «Локомотиву» в отборе Лиги Европы со счетом 1:2 и вылетело из турнира.

В третьем квалификационном раунде ЛЕ тбилисский клуб сыграет с испанской «Гранадой». Матч пройдет на выезде 24 сентября.

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