В еврокубковую борьбу вступает очередной российский клуб – «Ростов» начинает путь с третьего квалификационного раунда Лиги Европы матчем против «Маккаби» из Хайфы.

Игра пройдет на «Ростов Арене», и ее исход станет определяющим – в Лиге Европы все квалификационные поединки перевели на одноматчевый формат (в Лиге чемпионов для решающего раунда плей-офф вернули двухматчевые серии).

Лига Европы УЕФА «Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в раунде плей-офф ЛЕ 18/09/2020 В 15:38

Если команда Валерия Карпина пройдет израильтян, то 1 октября ее ждет раунд плей-офф и, скорее всего, «Тоттенхэм» Жозе Моуринью – в поражение лондонцев от македонской «Шкендии» мало верится? Победа над «Тоттенхэмом», занявшим шестое место в АПЛ, гарантирует «Ростову» групповой этап Лиги Европы, но до этого еще очень далеко.

«Ростов» играл в еврокубках четыре раза.

Самая успешная кампания – сезон-2016/17: серебро РПЛ отправило команду в третий квалификационный раунд ЛЧ. Ростовчане пробились в групповой этап, грохнули «Баварию» и с третьего места отправились на понижение в ЛЕ, где дошли до 1/8 финала.

«Ростов» впервые шагает в еврокубки под руководством Карпина.

«Маккаби» попадал в еврокубки 19 раз – один раз играл в групповом этапе Лиги чемпионов и один раз доходил до 1/8 финала Кубке УЕФА.

Ставки и прогнозы

«Ростов» – 2,00

Ничья в основное время – 3,55

«Маккаби» – 3,65

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Аналитики видят «Ростов» фаворитом, а победа «Маккаби» и ничья в основное время оцениваются примерно с одинаковой вероятностью. Ставка на ростовчан должна сыграть – из-за коронавируса в «Роторе» Карпин спокойно готовил команду к Лиге Европы в течение девяти дней. В чемпионате «Ростов» не проигрывал с третьего тура.

Матч вряд ли будет результативным – в последнее время российская команда забивает мало. Стоит рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 мяча с коэффициентом 1,70. А если веришь в засушливую игру, есть симпатичный вариант «гол в первые 32 минуты – нет» за 2,33».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Где смотреть?

Матч начнется в 19:30 по московскому времени, в прямом эфире его покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Если у вас нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на гаджете, приходите читать текстовый лайв от Eurosport.ru – зажигать у клавиатуры будет Сурен Аванесьян.

КТО ПРОЙДЕТ ДАЛЬШЕ? «Ростов» «Маккаби»

Чемпионат России Матч «Ростов» – «Ротор» отменен из-за коронавируса 18/09/2020 В 08:40