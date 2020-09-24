Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не поможет команде в матче квалификации Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимт».

По информации Corriere della Sera, тест шведа на коронавирус дал положительный результат. Кроме Златана, COVID-19 обнаружен и у защитника Лео Дуарте.