Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не поможет команде в матче квалификации Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимт».

По информации Corriere della Sera, тест шведа на коронавирус дал положительный результат. Кроме Златана, COVID-19 обнаружен и у защитника Лео Дуарте.

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Ибрагимович на сезон продлил контракт с «Миланом»
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  • Матч «Милан» – «Будё-Глимт» пройдет в четверг, 24 сентября. Начало – 21:30 (мск).
  • В текущем сезоне Ибрагимович забил 2 мяча в матче против «Болоньи».

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