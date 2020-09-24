10 дней было у «Ростова», чтобы подготовиться к матчу с «Маккаби». Их субботний матч в РПЛ с «Ротором» отменили из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе.

«Ростов» в пятый раз участвовал в еврокубках. Последняя игра в континентальном турнире – вылет из ЛЕ от «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17.

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3,5 года донского клуба не было в Лиге Европы.

Матч с «Маккаби» стал для «Ростова» 25-м в еврокубках. Восемь из них они сыграли в Кубке Интертото, 10 – в Лиге чемпионов (из которых шесть в групповой стадии) и семь в Лиге Европы.

Валерий Карпин перед игрой с «Хайфой» дал интервью клубной пресс-службе, в котором произнес 98 слов. В письменном виде это 618 знаков с учетом пробелов.

Валерий Карпин, «Ростов» Фото: Twitter

«Маккаби» четыре раза встречался с русскими клубами («Торпедо», «Локомотив», «Локомотив» из Нижнего Новгорода, ЦСКА) и впервые за 27 лет забил на выезде. Команда из Хайфы уезжала из России с нулем, начиная с сезона-1993/94.

Ровно 0 фамилий можно было разобрать на футболках «Маккаби» без знания иврита – израильский клуб вышел на поле в форме для внутреннего первенства.

11 фамилий «Ростова» различил бы человек со знанием английского языка – желто-синие выпустили специальный комплект для участия в Лиге Европы.

Элдор Шомуродов закинул мяч в ворота «Хайфы» на девятой минуте и прервал серию из 15 матчей без голов.

208 дней не забивал Шомуродов за «Ростов» в официальных матчах. Последний раз он клал в сетку 29 февраля «Ахмату» в чемпионате России.

С декабря 2019-го стоимость Шомуродова на Transfermarkt сначала в апреле упала до 5,2 млн евро, но в июле 2020-го вернулась на отметку 6,2 млн евро.

Австралийский форвард «Маккаби» украинского происхождения Никита Рукавица стал автором третьего гола в третьем матче Лиги Европы этого сезона. Ранее он запулил банку в первом квалификационном раунде «Железничару», а во втором пристрелил казахстанский «Кайрат».

Никита Рукавица и Тиаронн Шери, «Ростов» – «Маккаби» (Хайфа) Фото: Getty Images

Рукавица в сезоне-2020/21 забил семь мячей в пяти играх чемпионата Израиля и Лиги Европы.

Дмитрий Полоз вышел на замену на 64-й минуте. Матч с «Маккаби» стал для него 17-м в еврокубках за «Ростов» – это клубный рекорд.

Одна шутка про футболку Валерия Карпина появилась в твиттере Eurosport.ru.

На 60-й минуте Мохаммед Абу Фани забил второй мяч в ворота донского клуба. У «Ростова» с учетом добавленного времени было больше получаса (33 минуты) на то, чтобы сравнять счет.

На 69-й минуте Данил Глебов получил прямую красную карточку за грязный фол в центре поля.

Два клуба Российской Премьер-лиги вылетели из Лиги Европы в квалификации. После поражения московского «Динамо» в ЛЕ не стало и «Ростова».

В сезоне-2019/20 от России в еврокубках участвовали четыре клуба. В этом розыгрыше их осталось три – «Зенит» и «Локомотив» в ЛЧ и «Краснодар» либо в ЛЧ, либо в ЛЕ в случае поражения от ПАОК.

Через семь дней «Маккаби» сыграет с лондонским «Тоттенхэмом» в раунде плей-офф Лиги Европы. А мог бы «Ростов».

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