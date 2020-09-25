Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью потребовал поменять ворота перед матчем со «Шкендией» в Лиге Европы.

«Перед игрой сложилась забавная ситуация – мои вратари сказали, что ворота маленькие. Я пошел посмотреть сам и убедился. Вратари проводят часы в воротах, поэтому они знают, когда они неправильного размера. Я не вратарь, но знаю футбол с детства, и понимаю расстояние, когда стою в воротах и расставляю руки – так что я сразу почувствовал, что что-то не так. Мы попросили представителя УЕФА подтвердить это, и да, ворота были на 5 см ниже – конечно же, мы потребовали заменить их на ворота правильного размера», – цитирует Моуринью Sky Sports.

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«Я подумал, что подрос, но потом понял, что ворота на 5 сантиметров ниже», – порадовал Жозе подписчиков в инстаграме.

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