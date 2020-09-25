После победы над «Ростовом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Абу-Фани эмоционально отпраздновал выход в следующую стадию. В раздевалке ростовского стадиона 22-летний футболист посмотрел в камеру и громко крикнул «Харри Кейн, вот тебе *** [пенис]!» После высказывания он отвернулся от объектива и пошел дальше отмечать победу.