Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Мохаммед Абу-Фани прокричал оскорбительное высказывание в адрес звезды «Тоттенхэма» Харри Кейна.
После победы над «Ростовом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Абу-Фани эмоционально отпраздновал выход в следующую стадию. В раздевалке ростовского стадиона 22-летний футболист посмотрел в камеру и громко крикнул «Харри Кейн, вот тебе *** [пенис]!» После высказывания он отвернулся от объектива и пошел дальше отмечать победу.
Об этом сообщила британская газета The Sun. Источник видео неизвестен, в сторис инстаграма Абу-Фани нет похожих роликов. При этом футболист репостил видео партнеров, на котором он танцует на столе в раздевалке.
- «Маккаби» из Хайфы победил «Ростов» в гостях со счетом 2:1. Решающий мяч на 60-й минуте забил как раз Мохаммед Абу-Фани.
- В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы израильский клуб встретится с «Тоттенхэмом», за который выступает Харри Кейн. Матч за выход в групповую стадию пройдет 1 октября в Лондоне.