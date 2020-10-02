2 октября пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2020/21. Главное, что нужно знать об определяющем событии турнира.

Где и когда

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» всегда найдет, где сесть в лужу». Реакция твиттера на жеребьевку ЛЧ 12 ЧАСОВ НАЗАД

Ивент состоится 2 октября в штаб-квартире УЕФА в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00 по Москве.

Участники

На групповом этапе сыграют:

18 автоматических участников

21 победитель раунда плей-офф

6 команд, вылетевших из раунда плей-офф Лиги чемпионов

3 команды, вылетевшие из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Корзины

Корзина 1: «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба – Англия), «Рома», «Наполи» (оба – Италия), «Бенфика», «Брага» (оба – Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия)

Корзина 2: «Динамо Загреб» (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба – Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания)

Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ, «Фейенорд» (оба – Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби Тель-Авив», «Хапоэль Беэр-Шева» (оба – Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Заря» (Украина)

Корзина 4: «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ницца», «Лилль» (оба – Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован Либерец» (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (София, Болгария)

Как пройдет жеребьевка

Конкретный порядок процедуры будет уточнен перед самой жеребьевкой.

48 команд разделены на четыре посевных корзины в соответствии с рейтингом клубных коэффициентов. Каждая из 12 итоговых групп будет включать по одной команде каждого уровня посева.

В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации.

В случае ассоциаций с несколькими представителями клубы могут быть объединены в пары, чтобы их матчи начинались в разное время с учетом интересов телеаудитории. Если одна команда из такой пары попадет, например, в группы A, B, C, D, E или F, то вторая будет автоматически распределена в первую свободную группу из G, H, I, J, K. или L. Пары будут объявлены перед жеребьевкой.

Где смотреть

Прямая трансляция события пройдет на сайте Eurosport. Если нет возможности смотреть видео, залетайте к нам на текстовый лайв – будем моментально оповещать вас о наполнении групп. Напомним, начало в 14:00 по Москве.

Когда пройдет групповой этап

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря

Полный список матчей группового этапа будет опубликован в пятницу вечером после учета календарей клубов-участников и заинтересованных сторон.

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