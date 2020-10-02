«Милан» в чокнутом матче прошел «Риу Ави» в последнем раунде квалификации Лиги Европы.

Итальянцы открыли счет во втором тайме, но португальцы за 20 минут до конца основного времени отыгрались и перевели разборку в экстра-таймы. На первой же минуте «Риу Ави» вышел вперед, и клуб Серии А спасся лишь в последний момент – защитник оппонента Тони Боревкович сыграл рукой в штрафной площади и привез пенальти, а Чалханоглу на 122-й минуте сравнял, прямо перед финальным свистком.

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Уже голливудский сюжет, но жара на этом только началась – дальше последовала безумная серия одиннадцатиметровых. До счета 7:7 команды били без промахов, а дальше случилось нечто: к мячу подошел юный игрок «россонери» Лоренцо Коломбо и пробил выше ворот. Казалось, что на этом все закончится, но бьющий от португальцев Нельсон Монте выдал еще более невероятный промах – попал в штангу, от которой мяч по лицевой линии докатился до второй штанги и выкатился в поле.

Дальше были два попадания, затем к точке по очереди подошли оба кипера (и пробили мимо), еще двое бьющих смазали удары и только на 24-м пенальти все решилось – Симон Кьер ввалил точно в угол, а Сантос из «Риу Ави» пробил на удобной для Доннаруммы высоте и похоронил шансы португальцев на Лигу Европы. Итоговая победа «Милана» в серии со счетом 9:8.

Жеребьевка группового раунда пройдет 2 октября в 14:00 по Москве.

Вот все, что нужно знать: состав корзин, где и когда смотреть трансляцию.

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