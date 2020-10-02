В Швейцарии прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Жребий определил следующие квартеты:
Группа А
Лига Европы УЕФА
Камбэк на 122-й минуте и 24 удара в серии пенальти. Триллер в ЛЕ от «Милана»
- «Рома»
- «Янг Бойз»
- «Клуж»
- ЦСКА (София)
Группа B
- «Арсенал»
- «Рапид»
- «Мольде»
- «Дандолк»
Группа C
- «Байер»
- «Славия»
- «Хапоэль» (Беэр-Шева)
- «Ницца»
Группа D
- «Бенфика»
- «Стандард»
- «Рейнджерс»
- «Лех»
Группа E
- ПСВ
- ПАОК
- «Гранада»
- «Омония»
Группа F
- «Наполи»
- «Реал Сосьедад»
- «АЗ Алкмар»
- «Риека»
Группа G
- «Брага»
- «Лестер»
- АЕК (Афины)
- «Заря»
Группа H
- «Селтик»
- «Спарта»
- «Милан»
- «Лилль»
Группа I
- «Вильярреал»
- «Карабах»
- «Маккаби» (Тель-Авив)
- «Сивасспор»
Группа J
- «Тоттенхэм»
- «Лудогорец»
- ЛАСК
- «Антверпен»
Группа K
- ЦСКА (Москва)
- «Динамо» (Загреб)
- «Фейенорд»
- «Вольфсберг»
Группа L
- «Гент»
- «Црвена Звезда»
- «Хоффенхайм»
- «Слован»
Групповой этап стартует 22 октября.
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