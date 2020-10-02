В Швейцарии прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Жребий определил следующие квартеты:

Группа А

Лига Европы УЕФА
Камбэк на 122-й минуте и 24 удара в серии пенальти. Триллер в ЛЕ от «Милана»
5 ЧАСОВ НАЗАД
  • «Рома»
  • «Янг Бойз»
  • «Клуж»
  • ЦСКА (София)

Группа B

  • «Арсенал»
  • «Рапид»
  • «Мольде»
  • «Дандолк»

Группа C

  • «Байер»
  • «Славия»
  • «Хапоэль» (Беэр-Шева)
  • «Ницца»

Группа D

  • «Бенфика»
  • «Стандард»
  • «Рейнджерс»
  • «Лех»

Группа E

  • ПСВ
  • ПАОК
  • «Гранада»
  • «Омония»

Группа F

  • «Наполи»
  • «Реал Сосьедад»
  • «АЗ Алкмар»
  • «Риека»

Группа G

  • «Брага»
  • «Лестер»
  • АЕК (Афины)
  • «Заря»

Группа H

  • «Селтик»
  • «Спарта»
  • «Милан»
  • «Лилль»

Группа I

  • «Вильярреал»
  • «Карабах»
  • «Маккаби» (Тель-Авив)
  • «Сивасспор»

Группа J

  • «Тоттенхэм»
  • «Лудогорец»
  • ЛАСК
  • «Антверпен»

Группа K

  • ЦСКА (Москва)
  • «Динамо» (Загреб)
  • «Фейенорд»
  • «Вольфсберг»

Группа L

  • «Гент»
  • «Црвена Звезда»
  • «Хоффенхайм»
  • «Слован»

Групповой этап стартует 22 октября.

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