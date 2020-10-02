ЦСКА – единственный российский клуб, который вышел в основной этап Лиги Европы. «Ростов» и московское «Динамо» потерялись в сите квалификационного отбора, поэтому красно-синим придется биться за страну самостоятельно.

Соперниками армейцев по группе K стали «Динамо» (Загреб), «Фейенорд» и «Вольфсбергер». На бумаге ЦСКА обязан выходить в плей-офф, но все не так просто. Каждый из соперников способен мощно удивить.

Лига Европы УЕФА ЦСКА сразится с «Фейенордом», «Загребом» и «Вольфсбергом» в группе 2 ЧАСА НАЗАД

«Динамо» (Загреб)

Хорватский клуб по качеству выступлений в Европе в прошлом году – лучший в группе. В прошлом году загребцы обидно вылетели из группового этапа Лиги чемпионов. Конечно, «Манчестер Сити» дважды накостылял хорватам, а вот «Шахтер» оба раза спасся в последние минуты. В донецком матче «Динамо» вело 2:1 и устроилось на 2:2, а вот в Загребе на третьей компенсированной ко второму тайму минуте горел счет 3:1 в пользу хорватов. «Горняки» только за счет дикого фарта и усилий Андрея Пятова отскочили – 3:3. Любимая всеми «Аталанта» и вовсе получила от «Загреба» четыре безответных банки.

Да, из «Динамо» ушел самый мощный игрок Дани Ольмо, которого увел за 21 млн евро «РБ Лейпциг», но загребцы все равно остались крайне мощным оппонентом. Правда, в квалификации ЛЧ-2020/21 они вылетели от прошлогоднего соперника армейцев «Ференцвароша».

Дани Ольмо, «Динамо» (Загреб) Фото: Getty Images

«Вольфсбергер»

Большую часть своей почти столетней истории (скромный клуб основан в 1931 году) «волки» скитались по низшим дивизионам. Прорыв произошел только 10 лет назад, когда команда впервые пробилась в австрийскую Бундеслигу. Постепенно «Вольфсбергер» наращивал мощь и в прошлом сезоне впервые квалифицировался в Лигу Европы. Первый блин получился комом – в соперничестве с «Ромой», мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Башакшехиром» австрийцы финишировали четвертыми.

Новый сезон «Вольфсбергер» начал слабо, потерпев два поражения в трех стартовых турах при одной победе.

«Фейенорд»

Голландский «Фейенорд» – самый именитый клуб в ростере. Роттердамцы дважды брали Кубок УЕФА (1974, 2002), выигрывали Лигу чемпионов (1970), но сейчас их успехи в прошлом.

Возможно, новую удачную серию удастся начать с Диком Адвокатом, который возглавил команду из Роттердама в октябре прошлого года. На момент окончания сезона в Эредивизи (турнир прервали, как и чемпионат Франции) «Фейенорд» летел третьим и всего на шесть очков отставал от лидировавших «Аякса» и АЗ, поэтому, вполне возможно, команде Адвоката удался бы промоушн чуть выше.

Оркун Кёкчу и Стивен Бергейс, «Фейенорд» Фото: Getty Images

Старт нового сезона проходит гладко – семь очков из девяти возможных и третья строчка в таблице. «Роттердам» еще и забил больше всех в чемпионате (семь банок), а автором четырех из них стал Стивен Бергейс. Кажется, его стоит опасаться больше всего. При этом голландец не самый дорогой игрок в роттердамском скваде. По версии Transfermarkt, большего заслуживают турок Оркун Кёкчу (17,5 млн евро) и итальянец Маркос Сенеси (13,5 млн евро).

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