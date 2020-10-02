«Копенгаген» уступил хорватской «Риеке» в матче раунда плей-офф Лиги Европы и упустил возможность пробиться в групповой этап турнира.

Единственный мяч в прошедшей встрече был забит на 20-й минуте. Игрок «Риеки» умчался к воротам со своей половины поля – около штрафной один из защитников датской команды поскользнулся, упал и сбил с ног своего товарища. Благодаря этому форвард спокойно вышел один на один и пробил в перекладину, однако мяч все же угодил в сетку – от тела еще одного неудачливого защитника, Петера Анкерсена.

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  • На групповом этапе «Риека» сыграет против «Наполи», «Реал Сосьедад» и АЗ.
  • От России на групповом этапе ЛЕ выступит ЦСКА.

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