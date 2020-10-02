Единственный мяч в прошедшей встрече был забит на 20-й минуте. Игрок «Риеки» умчался к воротам со своей половины поля – около штрафной один из защитников датской команды поскользнулся, упал и сбил с ног своего товарища. Благодаря этому форвард спокойно вышел один на один и пробил в перекладину, однако мяч все же угодил в сетку – от тела еще одного неудачливого защитника, Петера Анкерсена.