«Есть уровень лиги как таковой. Понятно, что там греха таить, что мы уступаем в этом плане лигам, входящим в первую пятерку. Если брать конкретную ситуацию, наверное, больше вопросов к клубам, нежели к лиге. Потому что играли с командами, не представляющими топ-5. В тот день и час по той или иной причине результата не было», – цитирует Черчесова официальный сайт РФС.