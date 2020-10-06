Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудовлетворительные выступления «Ростова» и «Динамо» в квалификационных раундах Лиги Европы.

«Есть уровень лиги как таковой. Понятно, что там греха таить, что мы уступаем в этом плане лигам, входящим в первую пятерку. Если брать конкретную ситуацию, наверное, больше вопросов к клубам, нежели к лиге. Потому что играли с командами, не представляющими топ-5. В тот день и час по той или иной причине результата не было», – цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

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  • «Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву» во втором квалификационном раунде, «Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы раундом позже.
  • Успешная еврокубковая квалификация была у «Краснодара» – «быки» впервые пробились в групповой этап Лиги Европы, в двухматчевом противостоянии одолев ПАОК.

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