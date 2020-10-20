Главным арбитром на матч «Лестер» – «Заря» в Лиге Европы назначена француженка Стефани Фраппар.
Встреча станет знаковой – как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», это первая игра в истории турнира, главным арбитром которой будет девушка. Ранее Шан Мэсси-Эллис из Великобритании уже работала на матче ЛЕ, но только в качестве линейного судьи. Фраппар является первой девушкой-рефом на еврокубковом матче – она была главной во встрече между «Ливерпулем» и «Челси» за Суперкубок Европы в 2019-м.
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- Матч пройдет 22 октября.
- Соперники команд по группе G – АЕК и «Брага».
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