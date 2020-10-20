Встреча станет знаковой – как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», это первая игра в истории турнира, главным арбитром которой будет девушка. Ранее Шан Мэсси-Эллис из Великобритании уже работала на матче ЛЕ, но только в качестве линейного судьи. Фраппар является первой девушкой-рефом на еврокубковом матче – она была главной во встрече между «Ливерпулем» и «Челси» за Суперкубок Европы в 2019-м.