Еврокубковая неделя для России получается странной. Вроде бы мы порадовались очкам «Локомотива» и «Краснодара», но побед все равно нет. Надежда на ЦСКА, который постарается исправиться за прошлогодний кошмар: в кампании-2019/20 армейцы умудрились занять последнее место в квартете с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом».

Первым соперником обновленного ЦСКА станет «Вольфсберг», который пошумел в прошлой ЛЕ. А коуч Фердинанд Фельдхофер и вовсе считает москвичей звездами:

Чемпионат России Защитник ЦСКА получил черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом 19/10/2020 В 06:26

«Кто в этом матче фаворит, очевидно, но все возможно, и не всегда побеждают фавориты. ЦСКА – команда уровня Лиги чемпионов. У них игроки отличного качества, в команде прекрасный сплав из молодых и опытных футболистов. К их сильным сторонам отнесу быстрый переход из обороны в атаку и прессинг».

Никола Влашич Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Но вообще-то у армейцев с составом традиционные проблемы: и без того небольшой ростер сократился из-за новых травм. В Австрию не полетели Ильзат Ахметов, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Аарон Сигурссон и Марио Фернандес.

Виктору Гончаренко в очередной раз придется перекраивать оборону, но белорусский коуч признался, что переход на четыре защитника в игре с «Динамо» не был случайностью: «Мы достаточно долго играли в три центральных, но к нам пришли новые игроки, и сейчас нам удобнее с двумя. Может быть, иногда мы будем отходить от нее, но у команды должна быть основная схема. Но под конкретного соперника от нее можно и отклониться».

Что касается «Вольфсберга», то у австрийцев не будет Гиорбелидзе, Переса, Визингера, Куттина, Шпранглера и Шёфля. Что бы это ни значило.

Что надо знать о «Вольфсберге»

В 2007-м «Вольфсберг» объединился с клубом «Санкт-Андре» и заявился в третью лигу.

«Волки» играют в первой Бундеслиге с 2012 года. Последние три года они финишировали на третьем месте – это лучший показатель клуба.

Transfermarkt оценивает австрийский клуб в 13,7 млн евро. Столько же стоит Федор Чалов.

В прошлом сезоне «Вольфсберг» играл в групповом этапе. «Волки» стартовали с разгрома мёнхенгладбахской «Боруссии» и ничьей с «Ромой». Но закончили турнир тремя поражениями и еще одной ничьей с римлянами.

Ориентировочные составы

«Вольфсберг»

ЦСКА

Котировки букмекеров

Победа «Вольфсберга»: 3,40

Ничья: 3,86

Победа ЦСКА: 2,12

Армейцы идут у букмекеров фаворитами, но в успехе ЦСКА есть сомнения. Главная причина для тревоги – обилие травм в обороне. У Гончаренко фактически не осталось профильных фланговых защитников. Это кричит о том, что красно-синие все-таки пропустят.

А еще на ставку «обе забьют» намекает стиль «Вольфсберга»: австрийцы много забивают и много пропускают. «Волки» в этом сезоне ни разу не уходили с поля без забитого, но и профукали уже 14 банок в свои. Все это за шесть игр.

Где смотреть

Встречу, которая начнется в 22:00 (мск), в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Если вы будете далеко от ящика, забегайте на наш онлайн.

ЦСКА ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ? Да, в плей-офф Да, в РПЛ

Футбол Сталин разогнал лучшую команду СССР. Все из-за провала на Олимпиаде 18/10/2020 В 08:50