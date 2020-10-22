В самом начале встречи армейцы открыли счет усилиями Влашича и Гайча. Никола принял мяч на левом фланге, стянул на себя нескольких оппонентов и спокойно дошел до штрафной. Хорват отдал ассист на Адольфо – тот в касание пробил в дальний и открыл счет голам за клуб. На 41-й минуте Дивеев не успел выйти для создания искусственного офсайда, а Виктор Васин не успел за нападающим соперника. В итоге защитник привез пенальти, и хозяева сравняли. Во втором тайме счет не изменился.