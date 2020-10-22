ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы (1:1).
В самом начале встречи армейцы открыли счет усилиями Влашича и Гайча. Никола принял мяч на левом фланге, стянул на себя нескольких оппонентов и спокойно дошел до штрафной. Хорват отдал ассист на Адольфо – тот в касание пробил в дальний и открыл счет голам за клуб. На 41-й минуте Дивеев не успел выйти для создания искусственного офсайда, а Виктор Васин не успел за нападающим соперника. В итоге защитник привез пенальти, и хозяева сравняли. Во втором тайме счет не изменился.
Чемпионат России
Ребров: «Опять этот Моргенштерн. Сын его треки включает, рассказывает, какой он классный»
- Соперники клубов по группе K – «Динамо Загреб» и «Фейенорд».
- Команды сыграли в безголевую ничью, армейцы временно на вершине группы.
Чемпионат России
Это'О вспомнил про «Анжи» и рассказал, поможет ли клубу
Лига Европы УЕФА
ЦСКА назвали командой уровня ЛЧ, но у армейцев ад с травмами. Еще одни русские в Европе