Проклятье российских клубов в Европе продолжается. Старт нового сезона доказал, что неудачи старого вовсе не случайны. Матч ЦСКА – последняя надежда хотя бы на одну победу в двух стартовых турах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первые игры показали, что группа у армейцев сбалансированная: австрийский «Вольфсберг» потрепал ЦСКА, а «Динамо» и «Фейенорд» так же поделили очки. Все слишком ровно, чтобы выделить фаворитов в борьбе за плей-офф.

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Кто посмотрит матч по ТВ

Возможно, когда-нибудь у ЦСКА не будет травмированных и Виктор Гончаренко сможет рассчитывать на всех игроков, но даже наши внуки вряд ли это застанут. На этот раз в лазарете армейцев Илья Шкурин, Кирилл Набабкин, Бруно Фукс и Вадим Карпов. Под вопросом выход Георгия Щенникова.

Но есть и хорошие новости: к матчу готов Марио Фернандес, который отыграл в РПЛ против «Арсенала» 58 минут. «Состояние Марио гораздо лучше, чем было. По своим ощущениям и по тестам он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет готов», – сказал Гончаренко.

У «Динамо» тоже есть потери: под вопросом выход Марина Леоваца, Йосипа Мишича и Кевина Теофиль-Катрина. Еще один футболист «Загреба» заразился коронавирусом и изолирован, но его имя не раскрывается.

Игорь Акинфеев, ЦСКА Фото: Getty Images

Форма

У «Загреба» все прекрасно: команда лидирует в чемпионате Хорватии, лишь раз за восемь туров сыграв вничью. Отрыв от второго места вырос уже до шести очков. За сезон у «Динамо» всего одного поражение, но очень болезненное – от «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов.

У ЦСКА тоже все неплохо: в девяти последних матчах лишь одно поражение от «Локомотива». А еще шесть побед и второе место в РПЛ – после разгрома «Арсенала» в 12-м туре красно-синие потеснили «Зенит».

Лицом к лицу

ЦСКА лишь раз встречался с хорватским клубом: в Кубке УЕФА-2008/09 армейцы обыграли «Славен Белупо» (1:0 и 2:1).

«Динамо» провело против русских (только против «Спартака») три матча (1 победа и 2 поражения).

ЦСКА не выигрывает дома в ЛЕ уже пять матчей (2 ничьи и 3 поражения). Последняя победа пришлась на игру с «Црвеной Звездой» 21 февраля 2018-го.

У ЦСКА лишь 1 победа в 9 последних матчах ЛЕ (4 ничьи и 4 поражения). Правда, у армейцев и 0 поражений в четырех последних играх (1 победа и 3 ничьи).

«Динамо» не проигрывает в 8 подряд матчах группы ЛЕ (5 побед и 3 ничьи). Правда, в трех последних играх хорваты откатали 0:0.

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Динамо»

Котировки букмекеров

Победа ЦСКА: 2,01

Ничья: 3,54

Победа «Динамо»: 4,05

Хозяева идут у букмекеров фаворитами, но не все так однозначно. Во-первых, армейцы ужасно играют в Европе дома – последняя победа в еврокубках пришлась на ноябрь 2018-го (в «Лужниках» лег «Реал»). Во-вторых, у армейцев всего одна победа в девяти последних матчах Лиги Европы. В-третьих, у «Загреба» приличная команда, которая в прошлом сезоне играла в ЛЧ и совсем не позорно смотрелась в группе с «Ман Сити», крепким «Шахтером» и бешеной «Аталантой» (5 очков).

Учитывая вечные проблемы ЦСКА в обороне и острую атаку «Динамо» (23 банки в восьми матчах чемпионата), то шансы хорватов хотя бы на ничью весьма осязаемы.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – трансляция начнется в 20:10 (мск). Если вы будете далеко от телевизора, то следите за статистикой матча по этой ссылке.

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