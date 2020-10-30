В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Омония» на своем поле уступила ПСВ (1:2). Победу нидерландцам принес дубль Доньелла Малена, который провел решающий мяч на 92-й минуте. Но все начиналось для ПСВ шокирующе: во-первых, они пропустили первыми, во-вторых, Хорди Гомес взорвал нереальную бомбу.

Киприоты убегали в контратаку и после нарушения правил быстро разыграли стандарт. Хорди Гомес заметил, что вратарь ПСВ вышел далеко из ворот, и пальнул со своей половины.

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До рамы было 56 метров – это новый рекорд турнира. Интересно, что Гомес побил достижение, которое обновилось всего неделю назад: форвард «Рейнджерс» Кемар Руф всадил «Стандарду» с 50 метров. Вот его банка.

Кажется, что гол Руфа эффектнее, потому что он накручивал соперников и бил в движении. А Гомес выстрелил со стандарта. А как вам?

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