Еврокубковая неделя продолжается Лигой Европы, где Россию представляет московский ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко, набравшая два очка в предыдущих матчах, встретится с аутсайдером группы, нидерландским «Фейенордом», который возглавляет бывший коуч «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У ЦСКА из-за травм неоптимальна линия обороны: Кирилл Набабкин порвал кресты и выбыл надолго, Вадим Карпов лечится от черепно-мозговой травмы и перелома носа, новичка Бруно Фукса мучают проблемы с бедром. Не сыграет и Георгий Щенников.

«Фейенорд» также не выйдет на поле в боевом составе. Основной вратарь Джастин Бейлов получил травму колена, до сих пор не восстановились центральные нападающие Роберт Боженик и Николай Йергенсен. Травма подколенного сухожилия беспокоит опорника Лероя Феру.

Форма

Армейцы поймали кураж и не проигрывают шесть матчей подряд. В ЛЕ у ЦСКА две ничьи – с «Вольфсбергом» и загребским «Динамо». Главная награда за старания – лидерство в РПЛ.

«Фейенорд» идет в чемпионате Нидерландов хуже, на пятом месте, и множит ничьи, но серьезных влетов не было. Хуже – в Лиге Европы, где команда Адвоката набрала только одно очко. Как и ЦСКА, голландцы не забили «Динамо», но зато крупно проиграли «Вольфсбергу» (1:4).

ЦСКА – «Динамо» Загреб Фото: Getty Images

Ситуация в группе К такова: пока лидирует австрийский «Вольфсберг» (4 очка), по два – у ЦСКА и «Динамо», одно – у «Фейенорда».

Лицом к лицу

До ЛЕ-2020/21 команды трижды встречались в Кубке УЕФА.

Соперники обменялись победами и один раз сыграли вничью.

В 1/32 финала Кубка УЕФА-1996/97 по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался «Фейенорд» (1:1 дома и гостевая победа 1:0).

На групповом этапе Кубка УЕФА в 2008-м армейцы победили со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

«Фейенорд»

ЦСКА

Ставки букмекеров

«Фейенорд» – 2,51

Ничья – 3,45

ЦСКА – 2,80

Аналитики верят в нидерландский клуб чуть сильнее – возможно, из-за фактора домашнего поля и знакомства Адвоката с русскими командами. Ничья оценивается более крупным коэффициентом.

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

От матча ждут результативности, хотя на двоих команды забили два мяча. Ставить на тотал больше 2,5 голов можно с коэффициентом 1,85, на тотал меньше 2,5 – за 1,95. На «обе забьют» предлагается ставка 1,67.

Где смотреть

Федеральный канал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию в 21:00. На Eurosport.ru можно почитать текстовый лайв.

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